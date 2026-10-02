Les ventes trimestrielles de Ford aux États-Unis reculent après le retrait progressif de certains modèles

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Ford F.N a annoncé vendredi que ses ventes au troisième trimestre avaient reculé de 6,6 %, alors que le constructeur automobile de Détroit a progressivement retiré de son catalogue ses modèles de crossovers Escape et Lincoln Corsair.

Les prix exorbitants de l'essence suite à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que la hausse des coûts dans tous les domaines, des produits alimentaires aux assurances, ont incité certains acheteurs à délaisser les moteurs gourmands au profit des véhicules hybrides.

Les prix de l'essence ordinaire ont atteint une moyenne nationale de 4,43 dollars le gallon en septembre, selon l'association professionnelle AAA, contre 3,20 dollars le gallon un an plus tôt.

« Nous constatons clairement une demande accrue pour les motorisations hybrides, y compris sur le F-150 », ont déclaré vendredi des dirigeants de Ford à Reuters.

Le recul des ventes de Ford est comparable à celui de ses concurrents de Détroit , qui doivent faire face à la concurrence acharnée des constructeurs automobiles asiatiques tels que Toyota et Honda, dont les gammes comptent une forte proportion de modèles hybrides.

Les ventes trimestrielles de camions Ford, qui comprennent les modèles phares de la série F, ont augmenté de 0,5 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 315.112 unités.

Bien que les taux des crédits automobiles aient baissé , l’accessibilité financière reste un défi, car la hausse des prix des véhicules et la baisse des valeurs de reprise font grimper les mensualités.

Le prix moyen de vente des véhicules neufs a augmenté de 1,9 % pour atteindre 50.089 dollars en août, selon l’expert du secteur Cox Automotive.

Les ventes du pick-up Maverick de Ford, un modèle abordable proposé avec une motorisation hybride, ont progressé d’un peu plus de 20 % pour atteindre 41.970 unités.

Les ventes globales de Ford au troisième trimestre ont reculé de 6,6 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 509.764 unités.