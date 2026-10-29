Les ventes et la production de Toyota en septembre reculent pour le troisième mois consécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a annoncé jeudi que ses ventes et sa production mondiales de véhicules avaient reculé pour le troisième mois consécutif en septembre, pénalisées par des baisses en Chine et au Moyen-Orient.

Voici quelques détails:

* Le plus grand constructeur automobile mondial a vu ses ventes mondiales reculer de 2,2% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 860.107 véhicules, tandis que sa production a chuté de 3,2%, à 889.079 véhicules

* Les ventes en Chine ont chuté de 19,7%, prolongeant ainsi leur baisse pour le huitième mois consécutif, la hausse des prix de l'essence ayant pesé sur la demande de voitures à essence et hybrides, a indiqué Toyota dans un communiqué

* Les ventes au Moyen-Orient ont chuté de 29,8%, tandis qu’elles ont progressé de 1,8% au Japon et de 8,4% aux États-Unis, premier marché de Toyota.

* La production a baissé de 18,6% en Chine et de 2,9% aux États-Unis, tandis qu’elle a augmenté de 5,8% au Japon.

* Les chiffres de Toyota incluent sa marque de luxe Lexus.