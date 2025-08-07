 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les ventes et la production d'automobiles au Brésil augmentent en juillet
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production et les ventes d'automobiles au Brésil ont augmenté en juillet par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea jeudi. Selon Anfavea, la production automobile dans la plus grande économie d'Amérique latine a augmenté de 15,7 % au cours du mois pour atteindre 237 835 unités, tandis que les ventes ont augmenté de 14,2 % pour atteindre 243 238 unités.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
53,275 USD NYSE +1,51%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
RENAULT
31,6800 EUR Euronext Paris +1,73%
STELLANTIS
7,8970 EUR Euronext Paris +3,38%
TOYOTA MOTOR
15,626 EUR Tradegate -1,21%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -38,73%
VOLKSWAGEN VZ
93,460 EUR XETRA +2,64%
