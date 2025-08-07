Les ventes et la production d'automobiles au Brésil augmentent en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production et les ventes d'automobiles au Brésil ont augmenté en juillet par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea jeudi. Selon Anfavea, la production automobile dans la plus grande économie d'Amérique latine a augmenté de 15,7 % au cours du mois pour atteindre 237 835 unités, tandis que les ventes ont augmenté de 14,2 % pour atteindre 243 238 unités.