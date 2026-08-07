Les ventes et la production automobiles au Brésil ont augmenté en juillet

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Les ventes et la production automobiles au Brésil ont progressé en juillet par rapport au mois précédent, selon les chiffres publiés vendredi par l'association des constructeurs automobiles Anfavea.

Selon l'Anfavea, les ventes ont progressé de 2,6% le mois dernier pour atteindre 279 544 unités, tandis que la production a augmenté de 3,1% pour s'établir à 253 860 unités.