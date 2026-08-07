France : les défaillances d'entreprises progressent légèrement en juin

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le nombre de défaillances d'entreprises a légèrement progressé en juin, annonce vendredi la Banque de France, à 70.803 défaillances en cumul sur douze mois.

Fin mai, le cumul sur douze mois était de 70.117.

La reprise de la hausse, après une stabilité le mois précédent, concerne l’ensemble des tailles d’entreprises et la plupart des secteurs d’activité, relève le communiqué.

La Banque de France explique ce niveau de défaillances, qu'elle qualifie "d'élevé", "en partie par une conjoncture dégradée, imputable notamment aux chocs successifs et aux incertitudes accrues qui ont fragilisé la situation financière de certaines entreprises".

Elle relativise cependant cette hausse en relevant qu'elle est concomitante avec l'accroissement continu des créations d'entreprises.

Selon l'Insee, plus de 1,2 million d’entreprises ont été créées à fin juin 2026 sur 12 mois glissants, soit une hausse de 11,1% par rapport au cumul 12 mois arrêté à fin juin 2025.

Sur un an, l'ensemble "agriculture, sylviculture et pêche" enregistre la plus forte hausse de défaillances d'entreprises en pourcentage (+16,5%, 1.783 entreprises concernées).

Les entreprises de plus grande taille connaissent les plus fortes progressions : le nombre de défaillances d'entreprises de taille moyenne a ainsi progressé de 12,7% à 532 sur douze mois, et celui des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises de 20%, à 66.

A titre de comparaison, 65.182 défaillances de micro-entreprises ont été enregistrées au cours des douze mois achevés en juin, soit une hausse de 4,7%.