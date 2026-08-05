Les ventes du Mounjaro et du Zepbound de Lilly s'envolent, creusant l'écart avec Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes de Mounjaro bondissent de 91% grâce à la bonne performance à l'international

* Les ventes à forte marge des médicaments phares de la classe des GLP-1 compensent la baisse des prix

* Lilly revoit à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 après des charges liées à une opération

* Le cours de l'action progresse de plus de 5%

(Reformulation des paragraphes 1 et 2 avec des détails sur le GLP-1, ajout d'informations sur le projet pilote Medicare, les commentaires des investisseurs et les ventes de Novo, ainsi que des paragraphes 6 à 8) par Mrinalika Roy et Mariam Sunny

Les ventes des médicaments injectables Zepbound et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , destinés à la perte de poids et au traitement du diabète, ont bondi au cours du deuxième trimestre, dépassant largement les estimations de Wall Street et creusant l'écart avec son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'entreprise, dont la capitalisation boursière s'élève à un billion de dollars, a également publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année; son action a bondi de plus de 5% en début de séance.

Ces bons résultats devraient rassurer les investisseurs quant à la résilience de la demande pour les traitements GLP-1 de Lilly, malgré la pression sur les prix et l’intensification de la concurrence de Novo, qui a lancé plus tôt cette année aux États-Unis une version orale de son médicament amaigrissant Wegovy.

Les ventes du médicament antidiabétique Mounjaro ont progressé de 91% pour atteindre 9,94 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes, tandis que le médicament contre l’obésité Zepbound a généré 4,93 milliards de dollars, contre des prévisions de 4,73 milliards. Ces deux médicaments ont représenté 64,7% du chiffre d’affaires de Lilly au cours du dernier trimestre publié.

Une forte demande a stimulé les volumes de vente sur l’ensemble des marchés mondiaux, Mounjaro ayant tiré la croissance hors des États-Unis et Mounjaro ainsi que Zepbound ayant tous deux stimulé les ventes aux États-Unis, bien que la baisse des prix de vente ait partiellement compensé ces gains, a indiqué Lilly. Mounjaro est le nom de marque utilisé à la fois pour le traitement de l’obésité et du diabète en dehors des États-Unis.

À titre de comparaison, le portefeuille de produits de Novo destinés au diabète et à l’obésité a généré près de 59,3 milliards de couronnes danoises (soit 9,16 milliards de dollars) de chiffre d’affaires trimestriel, tiré par les injections d’Ozempic et de Wegovy. Le gouvernement américain a lancé le mois dernier un programme pilote permettant aux Américains d’accéder à des médicaments contre l’obésité via le programme Medicare destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap, qui proposera ces médicaments moyennant une participation mensuelle de 50 dollars.

Cet élargissement de l’accès à Medicare devrait soutenir la croissance aux États-Unis, environ 60% à 70% des bénéficiaires du programme devant être des patients qui n’ont jamais pris ces médicaments auparavant, a déclaré Kevin Gade, directeur des opérations chez Bahl & Gaynor, un investisseur de Lilly.

Le marché continue de sous-estimer la vigueur de la demande pour Mounjaro en dehors des États-Unis ainsi que son potentiel de croissance internationale à long terme, a-t-il ajouté.

Lilly et Novo dominent le marché lucratif de la lutte contre l’obésité. Lilly a dépassé les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière l’année dernière, tandis que le comprimé Wegovy, récemment lancé par Novo, connaît un succès rapide depuis son lancement aux États-Unis. Le marché mondial des médicaments contre l’obésité a atteint 66 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet d’études IQVIA. Les analystes s’attendent à ce qu’il dépasse les 100 milliards de dollars par an d’ici 2030 rien qu’aux États-Unis.

Les analystes de Citi ont déclaré que les perspectives pour le reste de l’année dépendraient de la croissance des volumes, tirée par un accès élargi à Medicare et une demande internationale soutenue pour le Mounjaro.

LILLY RELÈVE ENCORE LA BARRE

Lilly table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 85 et 87 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 82 à 85 milliards de dollars.

Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué dans une note que Lilly restait leur premier choix, avec un potentiel de hausse supplémentaire par rapport aux estimations du marché pour les prochaines années.

Ces prévisions révisées interviennent au lendemain de l’annonce par Novo d’une révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, comptant sur son comprimé oral pour regagner le terrain perdu face à Lilly sur ce marché lucratif.

Les ventes de Foundayo, le nouveau médicament contre l’obésité à prise unique quotidienne lancé par Lilly, se sont élevées à 98 millions de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s’élevaient à 105,6 millions de dollars.

Lilly a légèrement revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année, invoquant des charges liées à son activité au cours du trimestre.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 35,50 et 36,50 dollars, contre une fourchette précédente de 35,50 à 37 dollars. Les analystes tablent quant à eux sur un bénéfice de 34,20 dollars par action.

Le bénéfice ajusté s'est établi à 8,38 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes de 6,01 dollars, selon les données compilées par LSEG.

(1 dollar = 6,4705 couronnes danoises)