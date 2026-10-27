Les ventes de Woolworths en Australie progressent au premier trimestre grâce à des baisses de prix et à la campagne Ooshies

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 et 3)

Le groupe Woolworths WOW.AX a annoncé mercredi une hausse de 4,7 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, grâce aux baisses de prix, à la refonte de ses gammes de produits et à une promotion très populaire autour des figurines Disney Ooshies, qui a soutenu sa division phare, Australian Food.

Les ventes de son segment «Australian Food» ont progressé de 6,9 % au cours du trimestre, bénéficiant dès le début de la campagne Disney DIS.N Ooshies qui s’est déroulée de mi-juillet à fin août . Le distributeur a également misé sur des stratégies telles que le «Customer Offer Reset» et des campagnes promotionnelles pour attirer les clients.

L’Australie est aux prises avec l’inflation depuis que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran a fait grimper les coûts du carburant et des matières premières, ce qui a entraîné plusieurs hausses des taux d’intérêt de la banque centrale cette année et poussé les consommateurs à se tourner vers les remises, les offres spéciales et les produits de marque de distributeur moins chers pour faire durer leur budget.

La plus grande chaîne de supermarchés du pays a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 19,35 milliards de dollars australiens (13,60 milliards de dollars) pour les 14 semaines closes le 4 octobre, en hausse par rapport aux 18,48 milliards de dollars australiens de l’année précédente , mais globalement conforme à l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s’élevait à 19,34 milliards de dollars australiens.

(1 dollar = 1,4229 dollar australien)