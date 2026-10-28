Les ventes de Woolworths en Australie ont progressé au premier trimestre, les produits en promotion venant remplir les caddies des consommateurs à court d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Woolworths affiche une croissance de 6,9 % de son chiffre d'affaires alimentaire en Australie au premier trimestre

* Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 19,35 milliards de dollars australiens au premier trimestre

* Indique que les prix moyens, hors tabac, ont baissé de 0,7 % au premier trimestre

(Réécriture du texte, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6-7 et 10, et précisions tout au long du texte)

par Shivangi Lahiri

Woolworths WOW.AX a annoncé mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les consommateurs australiens soucieux de leur budget ayant recherché les remises et les promotions, tandis que le distributeur a averti que les pressions liées au coût de la vie pesaient sur les clients.

La plus grande chaîne de supermarchés du pays a annoncé une hausse de 4,7 % de son chiffre d’affaires consolidé, à 19,35 milliards de dollars australiens (13,60 milliards de dollars) pour les 14 semaines closes le 4 octobre, ce qui correspond globalement à l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s’élevait à 19,34 milliards de dollars australiens.

L’Australie est aux prises avec l’inflation depuis que le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les coûts du carburant et des matières premières, ce qui a poussé la Banque centrale australienne à procéder à plusieurs hausses de taux cette année et a incité les consommateurs, dont les budgets sont déjà serrés, à se tourner vers les promotions.

Woolworths a indiqué que les prix moyens, hors tabac, avaient baissé de 0,7 % au cours du trimestre, ce qui représente une onzième baisse trimestrielle consécutive, grâce à l’extension du programme « Lower Shelf Price » et à des baisses de prix, notamment sur les produits de première nécessité.

« Nous sommes conscients que bon nombre de nos clients restent soumis à une pression importante », a déclaré la directrice générale Amanda Bardwell.

« La hausse du coût de la vie incite les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires, notamment les repas au restaurant, tout en donnant la priorité aux produits alimentaires de première nécessité, notamment en se tournant vers les marques de distributeur », a expliqué Grady Wulff, analyste de marché senior chez Bell Direct.

« Woolworths peut maintenir des prix compétitifs pour l’instant, mais le véritable test consistera à voir si les volumes de vente et les gains de productivité continueront à compenser les coûts liés à l’inflation au cours des prochains mois. »

Les ventes de son segment « Australian Food » ont progressé de 6,9 % au cours du trimestre, bénéficiant dans un premier temps de sa campagne « Ooshies » en collaboration avec Disney

DIS.N , qui s’est déroulée de mi-juillet à fin août .

« Depuis le début du mois d’octobre, la croissance des ventes de la division Alimentation australienne (Woolworths Food Retail) est globalement en ligne avec celle enregistrée au premier trimestre après la campagne Ooshies », a déclaré Mme Bardwell.

Cela implique un taux de croissance des ventes de 6 %, bien supérieur à l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui table sur une croissance de 4,6 %, selon les analystes de Jefferies.

La croissance des ventes du segment alimentaire néo-zélandais de Woolworths s'est modérée depuis la fin de la campagne Ooshies, a indiqué le distributeur, reflétant un environnement macroéconomique en perte de vitesse et un marché très concurrentiel.

L'action de la société a chuté de 1,4 % à 40,43 dollars australiens à 23 h 03 GMT, avant de rebondir pour terminer en légère hausse de 0,2 %.

(1 $ = 1,4229 dollars australiens)