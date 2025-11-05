Les ventes de voitures Tesla en Allemagne ont diminué de plus de moitié en octobre, alors que les ventes globales de véhicules électriques augmentent

(Ajout d'informations sur les ventes de Tesla et BYD dans les paragraphes 4 et 5)

Le volume des ventes de Tesla TSLA.O en Allemagne a diminué de plus de moitié en octobre par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré mercredi l'agence allemande de la circulation routière KBA, bien que les ventes de véhicules électriques à batterie aient augmenté dans l'ensemble.

KBA a déclaré que Tesla a vendu 750 voitures en Allemagne en octobre, soit une baisse de 53,5 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de Teslas vendues entre janvier et octobre a chuté de 50,4 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 15 595 unités.

En revanche, le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés a augmenté de 47,7 % en octobre pour atteindre 52 425 unités, a ajouté la KBA.

Tesla a vu ses ventes d'octobre chuter dans un certain nombre de pays européens, dont l'Espagne, les Pays-Bas et les marchés nordiques, dernier signe en date des difficultés du constructeur américain de véhicules électriques sur le continent .

L'agence allemande a également indiqué que le volume des ventes du fabricant chinois de véhicules électriques BYD

002594.SZ a été multiplié par plus de neuf en octobre par rapport à l'année précédente pour atteindre 3 353 unités, soit 15 171 unités depuis le début de l'année.