Danone rappelle plus de 120 lots de lait infantile en Autriche et Allemagne

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant français de l'agroalimentaire Danone a rappelé plus de 120 lots de lait infantile Aptamil et Milumil en Autriche et en Allemagne, a annoncé jeudi l'Agence autrichienne pour la sécurité alimentaire Ages, dans un communiqué publié sur son site internet.

Danone a confirmé le rappel en accord avec l'Ages, "dans le contexte des recommandations mises à jour concernant le seuil de céréulide", selon un communiqué.

"Les produits des lots concernés ne doivent plus être administrés et doivent être rapportés au point de vente", a ajouté le groupe.

Les scientifiques de l'Efsa, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ont recommandé lundi d'abaisser drastiquement le seuil toléré de cette toxine, qui peut provoquer diarrhées et vomissements, dans le lait infantile.

La céréulide, produite par certaines bactéries, peut entraîner diarrhées et vomissements. Elle a été détectée dans une huile riche en acide arachidonique produite par l'industriel chinois Cabio Biotech, fournisseur de plusieurs géants de l'agroalimentaire.

La taille des lots peut varier d'un industriel à l'autre ou selon les commandes reçues par ces derniers. Les géants de l'agroalimentaire ne communiquent pas sur le nombre de boîtes concernées par les rappels.

Danone a procédé à plusieurs rappels successifs depuis la mi-janvier. Des premiers lots ont été bloqués par les autorités de Singapour le 17 janvier, ce qui avait entraîné une chute inédite du titre à la Bourse de Paris.

Le 23 janvier, le groupe a annoncé élargir ses rappels, évoquant des retraits "sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques". Il n'avait pas spécifié la liste des pays concernés, indiquant que deux lots étaient rappelés en France.

Deux lots supplémentaires ont été rappelés à Singapour vendredi, selon les autorités locales.

Le rappel par Nestlé de dizaines de lots de laits infantiles de différentes marques dans une soixantaine de pays depuis la mi-décembre a déclenché une cascade de rappels similaires dans le monde par des industriels comme Danone ou Lactalis, mais aussi des plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance.

Plusieurs industriels ont depuis effectué des rappels supplémentaires depuis les nouvelles recommandations de l'Efsa.