Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni ont diminué de moitié en octobre, selon les données de New AutoMotive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures Tesla

TSLA.O au Royaume-Uni ont diminué de moitié en octobre par rapport à l'année précédente, ont indiqué mercredi les données du groupe de recherche New AutoMotive, faisant écho aux fortes baisses enregistrées par le fabricant américain de véhicules électriques dans d'autres pays européens.

Il n'y a eu que 495 nouvelles immatriculations de Tesla au Royaume-Uni au cours du mois, soit une baisse de 51 % par rapport aux 1 013 immatriculations de l'année dernière, selon les données.

Tesla a eu du mal à augmenter ses chiffres dans certains pays européens, notamment l'Espagne, les Pays-Bas et les marchés nordiques. Les modèles vieillissants du constructeur automobile ne parviennent pas à attirer les acheteurs, car les constructeurs historiques et les rivaux chinois inondent le marché avec des modèles plus récents et moins chers.

Dans l'ensemble, les nouvelles immatriculations en Grande-Bretagne ont chuté de 17,7 % pour atteindre 121 896 unités en octobre, selon New AutoMotive.

Une cyberattaque sans précédent chez Jaguar Land Rover, le plus grand constructeur automobile du Royaume-Uni, a considérablement affecté les statistiques de production du pays , après que ses usines britanniques ont été fermées pendant près de six semaines. L'entreprise a déclaré qu'elle reprendrait partiellement certaines opérations de fabrication plus tôt en octobre.