Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni chutent de 37 % en raison de l'intensification de la concurrence chinoise, selon les données de la SMMT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de Tesla TSLA.O au Royaume-Uni ont chuté de 37% en février par rapport à l'année précédente, ont montré jeudi les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), le constructeur automobile restant sous la pression de la demande en plein essor de VE des concurrents chinois tels que BYD 002594.SZ .

Les ventes de Tesla ont baissé à 2 422 véhicules au cours du mois, contre 3 852 unités un an plus tôt, selon les données.

Dans l'ensemble, les ventes totales de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 90 100 unités, marquant le meilleur mois de février depuis 2004, selon les données, aidées par la reprise des ventes au détail privées.

"Les chiffres d'immatriculation mensuels de Tesla ne reflètent pas fidèlement les ventes ou les commandes enregistrées", a déclaré un porte-parole de Tesla dans un courriel envoyé aux médias britanniques, ajoutant que les immatriculations trimestrielles permettaient de mieux évaluer les ventes de Tesla en raison de la manière dont les véhicules étaient livrés au Royaume-Uni depuis ses usines.

"En janvier et février, les commandes et les réservations des clients dépassent de loin les mois respectifs de 2025 et 2024, mais ces commandes ne sont pas encore honorées car nous n'avons pas encore enregistré et livré ces voitures aux clients", a déclaré le porte-parole de Tesla.

Les données de la SMMT font écho aux tendances révélées par la société de recherche sur les transports New Automotive mercredi, qui a montré que les ventes de Tesla ont chuté de près de moitié à 2 208 véhicules en février.

Les données de New Automotive montrent que les ventes de BYD ont augmenté de 40 %, mais que les volumes restent inférieurs à ceux de Tesla. Les données de la SMMT montrent que les ventes de BYD ont augmenté de 83 %, mais que les volumes restent inférieurs à ceux de Tesla.

SMMT et New Automotive utilisent des sources de données et des méthodes de calcul différentes, ce qui explique les différences dans les chiffres.