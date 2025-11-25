 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 959,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, selon l'ACEA
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 09:58

par Marleen Kaesebier

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiées mardi.

L'industrie automobile européenne a subi une série de revers cette année, notamment les droits de douane du président américain Donald Trump, un ralentissement du marché chinois et une transition plus lente que prévu vers les VE.

Dernièrement, les inquiétudes concernant une crise potentielle de la chaîne d'approvisionnement en puces autour du fabricant néerlandais Nexperia ont également jeté de l'huile sur le feu.

En parallèle, les exportations chinoises de voitures électriques vers l'Europe sont en hausse.

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont atteint 1,092 million de voitures en octobre. Les principaux marchés, dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont enregistré une augmentation des ventes de voitures neuves par rapport à l'année dernière, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de Volkswagen VOWG.DE et de Renault

RENA.PA ont augmenté respectivement de 6,5% et 10,6% par rapport à l'année précédente. Les immatriculations de Stellantis

STLAM.MI ont également progressé de 4,6% en octobre sur un an, bien que celles-ci soient en baisse de 4,7% depuis le début de l'année.

Les ventes de Tesla TSLA.O ont chuté de 48,5% par rapport à l'année précédente, tandis que celles de BYD 002594.SZ ont bondi de 206,8%, le groupe chinois détenant désormais 1,6% de parts de marché, contre 0,5% en octobre 2024. Les immatriculations de son compatriote SAIC Motor 600104.SS ont également fait un bond de 35,9% par rapport à l'année dernière.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8%. Les immatriculations de véhicules à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté respectivement de 38,6%, 43,2% et 9,4%, pour représenter collectivement environ 63,9% des immatriculations de l'UE, contre 55,4% en octobre 2024.

Tous les grands marchés ont enregistré des baisses des ventes de véhicules à moteur thermique.

Les ventes globales ont augmenté de 7,8% en Allemagne, 0,5% au Royaume-Uni, 15,9% en Espagne, 2,9% en France et ont baissé de 0,5% en Italie.

"Malgré cette récente dynamique positive, les volumes globaux restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie", a cependant mis en garde l'ACEA.

"La part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 16,4% depuis le début de l'année, mais elle reste inférieure au rythme nécessaire à ce stade de la transition", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Marleen Kaesebier, avec la contribution d'Emanuele Berro ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
34,0500 EUR Euronext Paris -0,58%
STELLANTIS
8,731 EUR MIL -0,10%
TESLA
417,7800 USD NASDAQ +6,82%
VOLKSWAGEN
96,450 EUR XETRA -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député socialiste, à l'Assemblée nationale le 12 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Faure (PS) pense toujours possible un vote du budget avant fin décembre
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:25 

    "Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite

  • Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    information fournie par France 24 25.11.2025 10:23 

    A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.

  • Des habitants évacués d'un immeuble à Kiev pendant un bombardement russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Nouvelle nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:14 

    L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite

  • Des voitures en circulation sur une route du centre de Milan
    Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, selon l'ACEA
    information fournie par Reuters 25.11.2025 10:11 

    par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank