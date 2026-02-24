Les ventes de voitures neuves dans l'UE reculent en janvier, Stellantis s'en sort mieux que Renault Group
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 08:56
Il s'agit également de la première baisse des ventes de véhicules particuliers neufs depuis le mois de juin 2025.
La part des voitures électriques à batterie a atteint 19,3%, soulignant un potentiel de croissance continue. Les véhicules hybrides (38,6%) s'imposent comme le choix de motorisation le plus populaire auprès des acheteurs, tandis que les hybrides rechargeables (9,8%) ont consolidé leur position de marché.
Au total, 799 625 nouvelles immatriculations ont été enregistrées sur le premier mois de l'année dans l'Union européenne, soit un repli de 3,9%.
Au niveau des constructeurs, Stellantis a vu ses ventes progresser de 9,1%, avec notamment de bonnes performances pour Fiat et Opel/Vauxhall dont les immatriculations ont respectivement augmenté de 31,3 et 17%. Celles de Peugeot ont légèrement progressé de 0,5%, et celles de Citroën ont connu une croissance de 9,6%.
Le mois de janvier a été moins porteur pour Renault Group dont les ventes ont nettement reculé de 16,7%, avec notamment une contreperformance pour la marque Dacia (-36,7%), alors que la marque au losange a vu les siennes s'apprécier de 3,9%.
Parmi les grands autres constructeurs automobiles, Volkswagen a vu ses ventes fondre de 3,7%, celles de Toyota se sont affaissées de 14,3%, BMW a connu un repli de 3,3%, tandis que Mercedes-Benz a réussi à faire progresser les siennes de 4%.
Enfin, au niveau des spécialistes des véhicules à batterie électrique, les immatriculations de Tesla n'ont reculé que de 1,6%, notamment grâce à un effet de base favorable, alors que celles de BYD ont flambé de 175,3%.
Valeurs associées
|6,635 EUR
|MIL
|+2,51%
