 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de voitures neuves dans l'UE reculent en janvier, Stellantis s'en sort mieux que Renault Group
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 08:56

Selon des données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 3,9% en janvier dans l'Union européenne, marquant un deuxième début d'année consécutif dans le rouge pour le marché.

Il s'agit également de la première baisse des ventes de véhicules particuliers neufs depuis le mois de juin 2025.

La part des voitures électriques à batterie a atteint 19,3%, soulignant un potentiel de croissance continue. Les véhicules hybrides (38,6%) s'imposent comme le choix de motorisation le plus populaire auprès des acheteurs, tandis que les hybrides rechargeables (9,8%) ont consolidé leur position de marché.

Au total, 799 625 nouvelles immatriculations ont été enregistrées sur le premier mois de l'année dans l'Union européenne, soit un repli de 3,9%.

Au niveau des constructeurs, Stellantis a vu ses ventes progresser de 9,1%, avec notamment de bonnes performances pour Fiat et Opel/Vauxhall dont les immatriculations ont respectivement augmenté de 31,3 et 17%. Celles de Peugeot ont légèrement progressé de 0,5%, et celles de Citroën ont connu une croissance de 9,6%.

Le mois de janvier a été moins porteur pour Renault Group dont les ventes ont nettement reculé de 16,7%, avec notamment une contreperformance pour la marque Dacia (-36,7%), alors que la marque au losange a vu les siennes s'apprécier de 3,9%.

Parmi les grands autres constructeurs automobiles, Volkswagen a vu ses ventes fondre de 3,7%, celles de Toyota se sont affaissées de 14,3%, BMW a connu un repli de 3,3%, tandis que Mercedes-Benz a réussi à faire progresser les siennes de 4%.

Enfin, au niveau des spécialistes des véhicules à batterie électrique, les immatriculations de Tesla n'ont reculé que de 1,6%, notamment grâce à un effet de base favorable, alors que celles de BYD ont flambé de 175,3%.

Valeurs associées

STELLANTIS
6,635 EUR MIL +2,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: débat télévisé très attendu à Lyon après la mort de Quentin Deranque
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:25 

    Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet se retrouve mardi pour la première fois et à trois semaines du premier tour des municipales face à son principal rival Jean-Michel Aulas, pour un débat télévisé qui relance une campagne occultée par la mort du militant ... Lire la suite

  • Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:24 

    L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite

  • Logo de BlackRock
    BlackRock préfère la dette d'entreprise aux obligations souveraines plus volatiles
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:21 

    BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au ‌monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ​ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank