Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni ont progressé de 12 % en septembre, grâce à l'essor des véhicules électriques et des marques chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV) ont bondi de 36,3 % en septembre

* La Jaecoo 7 de Chery en tête des ventes au Royaume-Uni en septembre

* La part de marché de l'essence a chuté à 41,5 % au cours des neuf premiers mois

(Ajout d'informations sur les ventes de voitures à essence et diesel au Royaume-Uni, ainsi que du contexte tout au long de l'article)

Les immatriculations de voituresneuves au Royaume-Uni ont augmenté de 12 % en septembre par rapport à l'année précédente, atteignant leur plus haut niveau pour ce mois depuis 2017, grâce à une forte demande de véhicules électriques, selon les données préliminaires publiées vendredi par un organisme professionnel.

Les véhicules électriques gagnent du terrain en Europe, la hausse des coûts du carburant, largement due aux chocs pétroliers mondiaux liés à la guerre en Iran, ayant incité les clients à se tourner vers des alternatives.

Les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 36 % en glissement annuel pour atteindre 99.199 unités en septembre, représentant 28,3 % du marché, a indiqué la Society of Motor Manufacturers and Traders.

En revanche, les immatriculations de voitures à essence ont reculé de 6,7 % et celles des véhicules hybrides de 4,2 % le mois dernier, selon ces données.

L’industrie automobile mondiale a également dû faire face à une pénurie d’approvisionnement en diesel due à la guerre entre les États-Unis et l’Iran et à l’interdiction des exportations imposée par la Russie après que l’Ukraine eut endommagé bon nombre de ses raffineries.

L’Europe subit également une pression croissante, le président américain Donald Trump envisageant une éventuelle interdiction des exportations américaines de diesel.

Les immatriculations de véhicules diesel au Royaume-Uni ont augmenté de 11,5 % en septembre, bien qu’elles soient en baisse de 7 % sur les neuf premiers mois de 2026, avec une part de marché en recul d’environ 4,5 % cette année.

Les voitures à essence détiennent toujours la part la plus importante, avec 41,5 % au cours des neuf premiers mois.

Le Royaume-Uni réexamine ses objectifs en matière de véhicules zéro émission afin d’alléger la pression sur les constructeurs automobiles, mais le secteur est confronté à un nouveau défi lié aux dispositions « Made in Europe » proposées par l’UE , qui menacent de priver les véhicules construits au Royaume-Uni de leurs avantages fiscaux et de les exclure des marchés publics de l’UE.

Le secteur automobile britannique a également vu les marques chinoises se développer rapidement .

Selon la SMMT, la Jaecoo 7 de Chery a été le modèle le plus vendu au Royaume-Uni en septembre, tandis que la Sealion 7 de BYD a été le véhicule électrique à batterie (BEV) le plus vendu après les Model 3 et Model Y de Tesla.

Les véhicules électriques à batterie (BEV) ne représentaient que 26,2 % des ventes depuis le début de l’année, un chiffre bien inférieur aux 33 % imposés pour 2026 et même en deçà de l’objectif de 28 % fixé pour l’année dernière.

Le nombre total d'immatriculations de voitures au Royaume-Uni a atteint 350.518 unités le mois dernier, selon des données préliminaires .