Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau pour un mois de septembre depuis 2017, selon les données préliminaires

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(Ajout de chiffres préliminaires et de précisions)

Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 12,1% en septembre par rapport à l'année précédente, atteignant leur plus haut niveau pour ce mois depuis 2017, grâce à une forte demande de véhicules électriques, selon les données préliminaires publiées vendredi.

* Le nombre total d'immatriculations de voitures au Royaume-Uni a atteint 350.518 unités le mois dernier, selon les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)

* Les immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV) ont progressé de 36,3% pour atteindre 99.199 unités en septembre, représentant 28,3% du marché, grâce à un choix plus large de modèles, aux remises accordées par les constructeurs et aux subventions gouvernementales

* Cependant, les véhicules électriques n’ont représenté que 26,2% des ventes au cours des neuf premiers mois de l’année, un chiffre bien inférieur aux 33% imposés pour 2026 et même en deçà de l’objectif de 28% fixé pour l’année dernière

* La Jaecoo 7 a été le modèle de voiture le plus vendu en septembre avec 10.813 immatriculations, tandis que la Model 3 de Tesla a été le véhicule électrique à batterie (BEV) le plus vendu, suivie par la Model Y et la Sealion 7 de BYD

* La SMMT communiquera les chiffres définitifs du mois lundi à 08h00 GMT