 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau pour un mois de septembre depuis 2017, selon les données préliminaires
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 10:42

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de chiffres préliminaires et de précisions)

Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 12,1% en septembre par rapport à l'année précédente, atteignant leur plus haut niveau pour ce mois depuis 2017, grâce à une forte demande de véhicules électriques, selon les données préliminaires publiées vendredi.

* Le nombre total d'immatriculations de voitures au Royaume-Uni a atteint 350.518 unités le mois dernier, selon les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)

* Les immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV) ont progressé de 36,3% pour atteindre 99.199 unités en septembre, représentant 28,3% du marché, grâce à un choix plus large de modèles, aux remises accordées par les constructeurs et aux subventions gouvernementales

* Cependant, les véhicules électriques n’ont représenté que 26,2% des ventes au cours des neuf premiers mois de l’année, un chiffre bien inférieur aux 33% imposés pour 2026 et même en deçà de l’objectif de 28% fixé pour l’année dernière

* La Jaecoo 7 a été le modèle de voiture le plus vendu en septembre avec 10.813 immatriculations, tandis que la Model 3 de Tesla a été le véhicule électrique à batterie (BEV) le plus vendu, suivie par la Model Y et la Sealion 7 de BYD

* La SMMT communiquera les chiffres définitifs du mois lundi à 08h00 GMT

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
370,5900 USD NASDAQ +4,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,73 -0,26%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank