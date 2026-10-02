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Zone euro : l'inflation grimpe à 3,8 %, nouveau sommet depuis 3 ans
information fournie par Boursorama avec AFP 02/10/2026 à 11:49

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L'inflation dans la zone euro a grimpé en septembre à un nouveau sommet depuis trois ans, en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées vendredi.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

La hausse des prix dans les 21 pays partageant la monnaie unique européenne a accéléré à 3,8 %, contre 3,2 % en août, selon une première estimation d'Eurostat, soit près du double de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), fixé à 2 %.

Cette hausse, liée à l'envolée des prix du pétrole depuis la reprise des hostilités au Moyen-Orient début juillet, est supérieure aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg, qui tablaient sur un taux de 3,7 %.

Selon Eurostat, la hausse des prix de l'énergie a atteint 18,8 % en septembre, contre 14,3 % le mois précédent.

Les prix des services ont légèrement accéléré (+0,2 point à 3,2 %), ainsi que ceux de l'alimentation (+0,3 point à 1,4 %). En revanche, la hausse des prix des biens industriels a un petit peu ralenti (-0,1 point à 1,1 %).

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des biens les plus volatils (dont l'énergie et l'alimentation), a quant à elle très légèrement augmenté, à 2,5 % (+0,1 point).

L'accélération de l'inflation, qui pèse sur les ménages et les entreprises européennes, a poussé ces derniers mois la BCE à durcir sa politique monétaire.

Elle a déjà relevé deux fois ses taux d'intérêt directeurs cette année, portant le principal à 2,5 %, et n'a pas formellement écarté l'éventualité d'un nouveau resserrement monétaire dans les mois qui viennent, en raison des tensions sur les prix.

Inflation
Prix de l'energie

2 commentaires

  • 13:41

    Que les retraités se désengagent tous de leurs actions bénévoles pour faire payer à ces es cro cs et surtout voter tous RN en 2027

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