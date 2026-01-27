 Aller au contenu principal
Les ventes de véhicules entièrement électriques dans l'UE dépassent celles des véhicules à essence pour la première fois en décembre
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures entièrement électriques en décembre ont dépassé celles des voitures à essence pour la première fois dans l'Union européenne, alors même que les décideurs politiques ont proposé d'assouplir les réglementations en matière d'émissions, selon des données publiées mardi.

La marque américaine de voitures électriques à batterie Tesla TSLA.O a continué à perdre des parts de marché au profit de concurrents tels que le Chinois BYD 002594.SZ et le groupe européen le plus vendu, Volkswagen VOWG.DE , ont montré les données du lobby automobile européen ACEA.

Les ventes de voitures en Europe ont connu un sixième mois consécutif de croissance en glissement annuel, les immatriculations globales, un indicateur des ventes, ayant atteint leur volume le plus élevé en cinq ans en Europe en 2025, bien qu'elles soient restées bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'industrie automobile européenne est confrontée à des défis tels que la concurrence de la Chine , les droits de douane américains et les difficultés à respecter de manière rentable les réglementations nationales relatives à l'adoption des véhicules électriques.

L'UE a dévoilé en décembre un plan visant à abandonner l'interdiction effective des voitures à moteur à combustion en 2035, répondant ainsi aux appels des constructeurs automobiles en difficulté. Les groupes de transport électrique soutiennent qu'une transition rapide vers les VE est nécessaire pour réduire les émissions de CO2.

Les analystes s'attendent à ce que les VE gagnent en popularité malgré l'assouplissement de la politique.

LES CHIFFRES

Les ventes dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont augmenté de 7,6 % pour atteindre 1,2 million de voitures en décembre et de 2,4 % pour atteindre 13,3 millions de voitures en 2025, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations chez Volkswagen et Stellantis

STLAM.MI ont augmenté de 10,2% et 4,5%, respectivement, ce mois-là, tandis qu'elles ont baissé de 2,2% chez Renault

RENA.PA .

Les immatriculations de Tesla ont chuté de 20,2 %, mais ont augmenté de 229,7 % chez BYD.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8 % pour atteindre près d'un million de véhicules en décembre, et de 1,8 % pour atteindre 10,8 millions de véhicules sur l'année.

En décembre, les immatriculations de voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté de 51 %, 36,7 % et 5,8 %, respectivement, pour représenter collectivement 67 % des immatriculations de l'Union, contre 57,8 % en décembre 2024.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
32,180 EUR Euronext Paris -0,43%
STELLANTIS
8,113 EUR MIL -2,10%
TESLA
435,2000 USD NASDAQ -3,09%
VOLKSWAGEN
104,100 EUR XETRA -1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

