Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine s'accélèrent en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des données du troisième trimestre et d'informations contextuelles sous forme de liste à puces)

Les ventes de véhicules électriques Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont progressé de 5 % en septembre par rapport à l’année précédente, après une hausse de 3,6 % en août, alors que la reprise des ventes de l’entreprise en Europe se poursuivait.

Les livraisons de Model 3 et Model Y construites dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Canada, ont augmenté pour atteindre 95 366 unités, contre 90 812 l'année précédente, enregistrant ainsi leur 11e mois consécutif de hausse en glissement annuel, selon les données publiées vendredi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

* Les immatriculations de voitures neuves Tesla ont augmenté sur plusieurs marchés européens le mois dernier, prolongeant ainsi la reprise des ventes régionales du constructeur américain

* Ses ventes de véhicules électriques construits à Shanghai au troisième trimestre ont enregistré une croissance annuelle de 13,7 %, selon les calculs de Reuters basés sur les chiffres de la CPCA. À l'échelle mondiale, les livraisons du constructeur ont reculé de 2,1 % en glissement annuel par rapport au record historique atteint au troisième trimestre 2025

* Les livraisons mondiales de Tesla au troisième trimestre ont dépassé les prévisions , ce qui lui permet de rester en bonne voie pour renouer avec la croissance sur l'ensemble de l'année après deux années de recul

* En Chine, Tesla propose des remises sur le paiement final de 7 000 yuans (1 044 $) sur certaines versions du Model Y et de 5 000 yuans sur toutes les versions du Model 3 jusqu’à fin octobre, alors que la concurrence reste intense sur le plus grand marché automobile mondial

(1 dollar = 6,7019 yuans renminbi)