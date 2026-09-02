Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine poursuivent leur série de hausses, mais la dynamique s'essouffle

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(Ajoute des informations tirées du paragraphe 5)

Les ventes de véhicules électriques Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont ralenti en août, avec une hausse de 3,6 % en glissement annuel, en forte baisse par rapport au mois précédent, alors que des tendances divergentes persistaient sur les principaux marchés du constructeur automobile américain.

Les ventes des modèles 3 et Y provenant de son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Canada, ont atteint 86 166 unités par rapport à l'année précédente, marquant ainsi le dixième mois consécutif de croissance.

Il s'agit toutefois d'un ralentissement marqué par rapport à la hausse de 38 % en glissement annuel enregistrée en juillet, comme l’ont révélé mercredi les données de l’Association chinoise des constructeurs d’automobiles.

En glissement mensuel, les ventes ont reculé de 7,9 %.

Les chiffres d’immatriculation du mois d’août ont mis en évidence des évolutions divergentes des ventes de Tesla à travers l’Europe , avec de fortes hausses en France et au Danemark contrastant avec des ventes plus faibles en Norvège, en Espagne, en Suède, au Portugal et en Italie.

Le constructeur américain est confronté à une concurrence de plus en plus intense en Chine, où des concurrents locaux lancent des véhicules électriques plus abordables et dotés de nombreuses fonctionnalités, tout en renforçant leur présence sur les marchés étrangers pour compenser la faiblesse de la demande sur le marché intérieur.

BYD 002594.SZ 1211.HK , le principal concurrent chinois de Tesla, a réalisé pour la première fois au cours du premier semestre un chiffre d’affaires plus important à l’étranger qu’en Chine.

De même, les exportations ont représenté plus de la moitié des véhicules produits dans l’usinechinoise de Tesla au deuxième trimestre, ce qui constitue également une première. La part de marché de Tesla sur le marché chinois des véhicules électriques à batterie a reculé à 6,6 % au deuxième trimestre, après avoir atteint un pic de plus de 15 % en 2020.

Le spécialiste américain des véhicules électriques doit également composer avec l’influence croissante de la Chine sur les règles de sécurité automobile, à la suite d’un rappel record annoncé fin août, qui concernait Tesla ainsi que plusieurs constructeurs automobiles chinois.