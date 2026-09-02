Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont progressé de 3,6 % en glissement annuel en août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TSLA.O , de Tesla: en août, les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine ont enregistré une hausse de 3,6 % en glissement annuel, en net recul par rapport au mois précédent, alors que des tendances divergentes persistaient sur les principaux marchés du constructeur américain.

Les ventes des modèles 3 et Y issus de son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Canada, ont atteint 86 166 unités, contre l'année précédente.

Il s'agit d'un ralentissement marqué par rapport à la hausse de 38 % en glissement annuel enregistrée en juillet, selon les données publiées mercredi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

En glissement mensuel, les ventes ont reculé de 7,9 %.