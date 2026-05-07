Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont bondi de 36 % en avril, poursuivant ainsi leur reprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont augmenté de 36 % en avril par rapport à la même période l'année dernière

* Cette sixième hausse mensuelle consécutive laisse entrevoir une reprise après une année 2025 difficile

* Les retards dans l'homologation du FSD et les lancements de modèles par les concurrents chinois pourraient freiner la dynamique de reprise

(Ajout de puces, d'un nouveau titre et d'un premier paragraphe, ainsi que du contexte, des détails et des informations générales à partir du paragraphe 3)

Les ventes de véhicules électriques Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont bondi de 36 % en glissement annuel en avril, enregistrant un sixième mois de hausse, alors que le constructeur américain lutte pour conserver ses parts de marché face à une vague de concurrents chinois moins chers.

Les livraisons de véhicules Model 3 et Model Y construits à l'usine Tesla de Shanghai, y compris celles exportées vers l'Europe et d'autres marchés, ont totalisé 79.478 unités, selon les données publiées jeudi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

Ce chiffre est en baisse de 7,2% par rapport à mars de cette année, mais bien supérieur aux niveaux d'avril 2025.

Ces chiffres suggèrent que Tesla se stabilise sur ses deux marchés les plus importants en dehors des États-Unis après une période difficile marquée par des pertes de parts de marché , même si les retards réglementaires concernant son logiciel de conduite entièrement autonome et les nouveaux véhicules électriques chinois pourraient limiter cette reprise.

Les ventes du constructeur américain ont continué de se redresserle mois dernier sur plusieurs marchés européens, notamment en Suède, en France et au Danemark. Cette reprise a été soutenue par une demande accrue de véhicules électriques à batterie , les prix du pétrole ayant grimpé en flèche en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran .

OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES ET HOMOLOGATION DU FSD

Tesla se heurte à des obstacles réglementaires, le chemin vers l'homologation de son système de conduite entièrement autonome (FSD), très apprécié des clients, en particulier en Chine, restant incertain.

La société prévoit désormais d'obtenir l'homologation complète du FSD en Chine d'ici le troisième trimestre, a déclaré en avril le directeur financier Vaibhav Taneja, ce qui représente un retard par rapport à son objectif initial du premier trimestre.

Des courriels échangés avec certaines autorités de régulation européennes, examinés par Reuters, indiquent le scepticisme de l'UE à l'égard de cette technologie.

Cette reprise fait suite à une période difficile pour Tesla , qui a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Europe en 2025.

Néanmoins, Tesla redouble d'efforts pour défendre sa position face aux nouveaux modèles chinois en développant un SUV compact et moins cher produit en Chine, a rapporté Reuters le mois dernier.