Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont augmenté de 39,4 % en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques de Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont augmenté de 39,4 % par rapport à l'année précédente, prolongeant ainsi une croissance ininterrompue depuis six mois, alors que l'entreprise a su tenir bon face à la concurrence de plus en plus vive de ses rivaux chinois.

Les livraisons de véhicules Model 3 et Model Y sortis de son usine de Shanghai, y compris les unités exportées vers l'Europe et d'autres marchés, ont atteint 85.982 unités, soit une hausse de 8,2 % par rapport à avril, selon les données publiées mardi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles.