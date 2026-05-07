Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont augmenté de 36 % en avril par rapport à la même période l'année dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla TSLA.O ont progressé pour le sixième mois consécutif en glissement annuel, alors que l'entreprise doit faire face à une concurrence de plus en plus vive sur deux de ses principaux marchés.

Les livraisons des Model 3 et Model Y produites dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont totalisé 79 478 unités, soit une baisse de 7,2% par rapport à mars, selon les données publiées jeudi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles.