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Les ventes de véhicules électriques de Tesla fabriqués en Chine ont progressé de 10,3 % en glissement annuel en octobre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 11:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles sous forme de liste à puces)

Les ventes de véhicules électriques de Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont progressé à un rythme annuel plus soutenu en octobre, selon les données publiées mardi par l’Association chinoise des constructeurs automobiles.

Les livraisons de Model 3 et Model Y produites dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Canada, ont augmenté de 10,3 % en glissement annuel pour atteindre 67 829 unités en octobre, selon ces données. Ce chiffre est en hausse par rapport à la progression de 5 % en glissement annuel enregistrée en septembre et marque le 12e mois consécutif de croissance annuelle.

Toutefois, sur une base mensuelle, les ventes ont chuté de 28,9 % par rapport à septembre.

* Les immatriculations de véhicules Tesla neufs ont bondi sur plusieurs marchés européens en octobre, prolongeant ainsi la reprise de ses ventes dans la région.

* Tesla s’est hissé en tête des ventes de voitures importées en Corée du Sud , un marché qui a représenté un cinquième des exportations de véhicules Tesla fabriqués à Shanghai au cours des neuf premiers mois de l’année.

* Tesla a revu à la baisse d’un cinquième ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement et a surpris les investisseurs avec un flux de trésorerie disponible positif au troisième trimestre, les dépenses liées à son offensive dans l’IA et la robotique s’étant avérées bien inférieures aux attentes des analystes.

* Une éventuelle méga-fusion entre le constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk et SpaceX SPCX.O se heurtera probablement à un examen minutieux des autorités réglementaires des deux côtés du Pacifique, les préoccupations concernant la sécurité nationale et le transfert de données et de technologies constituant un obstacle majeur.

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