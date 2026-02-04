Les ventes de VE fabriqués par Tesla en Chine augmentent de 9,3 % en janvier en glissement annuel

Tesla TSLA.O a vendu 69 129 véhicules électriques fabriqués en Chine en janvier, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente, prolongeant les gains pour un troisième mois consécutif, même si le fabricant de véhicules électriques lutte contre le rétrécissement des parts de marché en Chine et en Europe.

Les livraisons de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont chuté de 28,9 % par rapport aux niveaux de décembre, ont montré mercredi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

Tesla a été confronté à une baisse des ventes tout au long de l'année dernière sur les principaux marchés européens, où l'intensification de la concurrence de notamment BYD

002594.SZ 1211.HK a ajouté aux vents contraires auxquels est confrontée la marque de VE d'Elon Musk.

La demande a également été freinée par une réaction négative des consommateurs dans le bloc à la suite de la campagne politique publique de Musk.

En Chine, la part de Tesla sur le marché très concurrentiel des VE est passée de 10 % en 2024 à 8 % l'année dernière, même si les ventes de décembre ont atteint le chiffre record de 93 843 unités.

La société a déployé un plan de financement à faible taux d'intérêt sur sept ans pour les acheteurs des modèles 3 et Y en Chine en janvier, ce qui a incité plusieurs rivaux nationaux, notamment Li Auto 2015.HK , Xiaomi 1810.HK et Xpeng

9868.HK , à mettre en place des incitations financières similaires.

Musk s'attend à ce que l'Europe et la Chine approuvent son système de conduite autonome supervisée par le conducteur dès ce mois-ci, alors que Tesla cherche à augmenter les revenus des logiciels dans un contexte de ralentissement de son activité principale, les véhicules électriques.

BYD , qui est le plus grand concurrent chinois de Tesla, a annoncé une baisse de 30 % de ses ventes mondiales en janvier, alors qu'un programme gouvernemental révisé de subvention des reprises automobiles a pesé sur les marques de voitures à bas prix.