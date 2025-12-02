Les ventes de VE fabriqués en Chine par Tesla ont augmenté de 9,9 % en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques de Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont augmenté de 9,9 % en novembre par rapport à l'année précédente, alors que le constructeur automobile américain est confronté à une concurrence intense en Chine et en Europe.

Les ventes de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans l'usine Tesla de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont augmenté de 41,0% par rapport à octobre, ont montré mardi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

Ce bond des ventes s'explique par le fait que le spécialiste des véhicules électriques a introduit le mois dernier en Chine une variante à propulsion arrière à plus grande autonomie de sa Model Y, la voiture la plus vendue, après les lancements précédents d'une version à plus grande autonomie de la Model 3 et de la Model Y L à six places sur le marché.

La hausse annuelle enregistrée en novembre est la plus forte depuis 14 mois.

L'activité principale de Tesla a été mise sous pression , notamment par les rivaux chinois, tandis qu'Elon Musk se concentre sur les robotsaxis de conduite autonome et la robotique humanoïde.

Le nouveau venu Xiaomi 1810.HK s'est rapidement imposé comme un challenger de Tesla en Chine avec la berline SU7 et le SUV YU7, ayant dépassé son objectif de vente de 350 000 véhicules pour cette année.

BYD 002594.SZ 1211.HK , le plus grand rival chinois de Tesla, a vu ses livraisons à l'étranger atteindre un niveau record de plus de 130 000 véhicules le mois dernier. Il a continué à dépasser Tesla en Europe au cours des derniers mois.

Enfermé dans une bataille de plus en plus intense sur le segment des véhicules économiques nationaux avec ses rivaux Geely 0175.HK et Leapmotor 9863.HK et d'autres qui ne cessent d'atteindre de nouveaux records de vente, BYD a signalé une baisse des ventes mondiales pour un troisième mois consécutif en novembre.