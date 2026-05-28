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Les ventes de Toyota reculent pour le troisième mois consécutif en raison d'un recul en Chine et au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a annoncé jeudi que ses ventes mondiales de véhicules avaient reculé pour le troisième mois consécutif en avril, affectées par de fortes baisses en Chine et au Moyen-Orient.

* Les ventes mondiales ont reculé de 3,1 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 849.306 véhicules. Les ventes à l'étranger ont chuté de 7,5 %, tandis que celles au Japon ont progressé de 24,2 %, grâce à un rebond des ventes après des retards d'achat survenus en amont d'une modification de la taxe environnementale.

* Par région, les ventes au Moyen-Orient ont chuté de 33,7 % pour s'établir à un peu plus de 31.000 véhicules et ont reculé de 25,4 % en Chine dans un contexte de marché difficile. Aux États-Unis, le plus grand marché de Toyota, elles ont reculé de 4,6 %.

* La production mondiale a augmenté de 2,0 % en avril par rapport à l'année précédente, la hausse de 12,9 % enregistrée en Asie ayant contribué à compenser les baisses observées aux États-Unis et au Japon.

* Les chiffres de Toyota incluent sa marque de luxe Lexus.

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