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Les ventes de Toyota aux États-Unis ont augmenté de 1 % au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur japonais Toyota 7203.T a annoncé une hausse de 1,1 % de ses ventes aux États-Unis au cours du deuxième trimestre, grâce notamment à la demande pour ses modèles hybrides et ses voitures abordables.

Le constructeur automobile a enregistré des ventes de 673.971 unités, contre 666.469 unités il y a un an.

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