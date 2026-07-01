Les ventes de Toyota aux États-Unis ont augmenté de 1 % au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le constructeur japonais Toyota 7203.T a annoncé une hausse de 1,1 % de ses ventes aux États-Unis au cours du deuxième trimestre, grâce notamment à la demande pour ses modèles hybrides et ses voitures abordables.
Le constructeur automobile a enregistré des ventes de 673.971 unités, contre 666.469 unités il y a un an.
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