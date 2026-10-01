Les ventes de Tesla neuves en Espagne ont progressé de 24,8 % en septembre par rapport à la même période de l'année précédente

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Les ventes de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Espagne ont progressé de 24,8 % en septembre par rapport au même mois de l’année dernière, pour atteindre 3 733 véhicules, selon les données d’immatriculation publiées jeudi par l’association professionnelle ANFAC.

Au cours des neuf premiers mois , les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 9,5 % par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui regroupe à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont progressé de 36,9%.