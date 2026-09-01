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Les ventes de Tesla neuves en Espagne ont chuté de 79% en août par rapport à la même période de l'année précédente
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 12:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Espagne ont chuté de 78,8% en août par rapport au même mois de l’année dernière, pour s’établir à 304 véhicules, selon les données d’immatriculation publiées mardi par l’association professionnelle ANFAC.

Sur la période janvier-août, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 4,6% par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui regroupe à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont progressé de 34,1%.

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5 commentaires

  • 01 avril 13:00

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