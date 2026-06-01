Les ventes de Tesla au Portugal ont plus que quadruplé en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les immatriculations de voitures neuves
TSLA.O de Tesla au Portugal ont bondi de près de 350% en mai par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1.463 unités, tandis que les ventes globales de véhicules légers de tourisme entièrement électriques ont augmenté de 56,1% pour s'établir à 6.988 unités, a indiqué lundi l'association portugaise de l'industrie automobile (ACAP).
Sur la période janvier-mai, les ventes de Tesla ont augmenté de 58,4% pour atteindre 4.392 véhicules, dépassant la hausse de 33% enregistrée pour l'ensemble des ventes de voitures électriques, a-t-elle précisé.
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