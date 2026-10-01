 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de Tesla au Portugal ont bondi de 128,3 % en septembre
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 18:37

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O au Portugal ont bondi de 128,3 % en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2 749 unités, alors que les immatriculations globales de véhicules électriques légers ont progressé de 87,4 %, a indiqué jeudi l'association portugaise de l'industrie automobile (ACAP).

Sur la période de janvier à septembre, les ventes de Tesla au Portugal ont progressé de 59,4 % pour atteindre 9 261 unités, tandis que les ventes totales de véhicules électriques légers dans le pays ont augmenté de 49,1 %, a-t-elle ajouté.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
370,5900 USD NASDAQ +4,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,72 -0,27%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank