Les ventes de Tesla au Portugal ont bondi de 128,3 % en septembre

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Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O au Portugal ont bondi de 128,3 % en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2 749 unités, alors que les immatriculations globales de véhicules électriques légers ont progressé de 87,4 %, a indiqué jeudi l'association portugaise de l'industrie automobile (ACAP).

Sur la période de janvier à septembre, les ventes de Tesla au Portugal ont progressé de 59,4 % pour atteindre 9 261 unités, tandis que les ventes totales de véhicules électriques légers dans le pays ont augmenté de 49,1 %, a-t-elle ajouté.