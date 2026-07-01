Les ventes de Tesla au Portugal ont augmenté de 43,2 % en juin

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Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O au Portugal ont augmenté de 43,2 % en juin par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 883 unités, alors que les immatriculations globales de véhicules électriques légers ont progressé de 63,1 %, a indiqué mercredi l'association portugaise de l'industrie automobile (ACAP).

Sur la période janvier-juin, les ventes de Tesla au Portugal ont progressé de 53,5% pour atteindre 6 275 unités, tandis que le total des ventes de véhicules électriques légers a augmenté de 38,7%, a-t-elle précisé.