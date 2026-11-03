Les ventes de Taco Bell reculent plus que prévu en raison de l'épidémie de cyclosporiase

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* Taco Bell devance ses concurrents du secteur de la restauration rapide depuis fin septembre, selon son directeur général

* Les ventes à périmètre constant de Yum au troisième trimestre sont restées stables, en deçà des attentes, mais le groupe affiche un bénéfice supérieur aux prévisions

* Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 1,56 dollar, dépasse les estimations

(Ajout d'informations sur les actions, d'un graphique et de contexte dans les paragraphes 2, 3 et 10)

Yum Brands YUM.N a annoncé une baisse plus importante que prévu des ventes trimestrielles à périmètre constant de sa filiale Taco Bell, après qu’une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États américains au cours du trimestre a rendu les clients réticents à se rendre dans les restaurants de la chaîne Tex-Mex.

La société n’a pas non plus atteint ses objectifs globaux de chiffre d’affaires à périmètre constant pour le trimestre, alors que les chaînes de restauration rapide se livrent une concurrence acharnée pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget, qui se tournent vers des repas faits maison moins chers dans un contexte de forte inflation.

Taco Bell a été pour la première fois associé à cette épidémie début juillet, ce qui a entraîné une baisse d’environ 20 % de la fréquentation hebdomadaire de ses points de vente au plus fort de l’épidémie, avant que la chaîne ne se redresse en septembre et octobre, selon le cabinet d’analyse Placer.ai.

« Depuis fin septembre, Taco Bell U.S. devance le secteur de la restauration rapide en termes de croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant », a déclaré le directeur général Chris Turner.

L'action de la société a progressé d'environ 3 % en pré-ouverture après que Yum Brands, qui a finalisé en septembre la cession de sa chaîne Pizza Hut , a également dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Le mois dernier, les autorités sanitaires américaines ont déclaré que l’épidémie , qui avait entraîné 570 hospitalisations et deux décès, était terminée.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Taco Bell, qui représentait près de la moitié du résultat d’exploitation de la société en 2025, a reculé de 4 %, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,9 %, selon les données compilées par LSEG.

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires à périmètre constant de Yum Brands est resté stable par rapport à l’année précédente, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,9 %. Le chiffre d’affaires à périmètre constant de KFC, la plus grande entité de Yum, a progressé de 1 %, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 2,1 %.

Sur une base ajustée, le bénéfice de Yum a reculé de 1,3 % à 1,56 dollar, dépassant les estimations de 1,49 dollar par action.

Restaurant Brands International QSR.N , la société mère de Burger King, a également dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel la semaine dernière, grâce à sa stratégie axée sur le rapport qualité-prix qui a stimulé la demande.

Son principal concurrent, McDonald's MCD.N , publiera ses résultats trimestriels mercredi.