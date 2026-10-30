Les ventes de Puma et la réduction drastique de ses stocks rassurent les investisseurs alors que le partenariat avec Anta progresse

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(Réécriture du communiqué suite à des résultats supérieurs aux prévisions; ajout de détails sur le partenariat avec Anta aux paragraphes 1, 10 à 12, ainsi que sur le cours de l'action et les commentaires des analystes aux paragraphes 5, 6 et 8.)

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre recule de 5% à 1,77 milliard d'euros, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,75 milliard d'euros

* Les stocks ont baissé de 24,3% pour s’établir à 1,6 milliard d’euros en raison d’une baisse des volumes d’achat

* Le directeur général Hoeld affirme que le partenariat avec Anta offre à Puma une opportunité de croissance en Chine

par Ozan Ergenay

Puma PUMG.DE a annoncé vendredi un chiffre d’affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes du marché et a signalé une forte réduction de ses stocks, rassurant ainsi les investisseurs quant aux progrès réalisés par le fabricant allemand de vêtements de sport en matière de réduction des coûts et au partenariat avec le géant chinois de la distribution Anta Sports 2020.HK .

Puma, qui tente de redynamiser l’attrait de sa marque afin de mieux rivaliser avec ses concurrents plus importants, Adidas

ADSGn.DE et Nike NKE.N , est confronté à une baisse de la demande et à des niveaux de stocks élevés chez les détaillants d’articles de sport, par l’intermédiaire desquels il réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires de la société au troisième trimestre a reculé de 5% pour s’établir à 1,77 milliard d’euros (1,98 milliard de dollars), mais a dépassé les prévisions moyennes des analystes, qui s’élevaient à 1,75 milliard d’euros. Les stocks ont baissé de 24,3% pour atteindre 1,6 milliard d’euros, en raison d’une baisse des volumes d’achat.

“Le seul élément encourageant aujourd’hui est peut-être la réduction des niveaux de stocks, qui sont déjà inférieurs à l’objectif prévu pour la fin de cette année”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

L'action Puma a progressé d'environ 8% à 9h00 GMT, en passe de connaître sa meilleure journée boursière depuis février.

Les analystes d’UBS ont estimé que les investisseurs devraient trouver ces résultats rassurants, car ils suggèrent que Puma reste en bonne voie pour normaliser ses niveaux de stocks d’ici la fin de l’année, malgré un environnement de marché difficile.

Puma a également resserré la fourchette de ses prévisions pour son résultat d’exploitation 2026, tablant désormais sur une perte comprise entre 80 millions et 130 millions d’euros, au lieu de la fourchette précédente de 50 millions à 150 millions d’euros.

“Nous devons, à un moment donné, constater davantage de confiance quant aux perspectives pour 2027 et à moyen terme”, a déclaré la Deutsche Bank dans une note adressée à ses clients.

Puma investit dans la publicité pour dynamiser sa marque et poursuit ses efforts pour renforcer sa réputation de fabricant de vêtements de sport de haut niveau, en particulier dans le domaine de la course à pied, où l’entreprise a travaillé sur la technologie de ses chaussures.

PARTENARIAT AVEC ANTA

Plus tôt en 2026, Anta Sports, la plus grande marque chinoise de vêtements de sport, a conclu un accord visant à racheter environ 29% des parts de Puma à la famille Pinault pour 1,5 milliard d’euros, devenant ainsi le principal actionnaire de la société. L’acquisition a été finalisée en octobre.

Le directeur général de Puma, Arthur Hoeld, a déclaré aux journalistes que le partenariat avec Anta représentait une opportunité pour Puma de se développer en Chine, alors même que les grossistes réduisaient leurs commandes dans l’attente de précisions sur cette collaboration.

“Nous avons fait appel à Anta en tant que partenaire pour définir notre futur modèle opérationnel en Chine”, a déclaré M. Hoeld lors de la conférence de presse.

(1 dollar = 0,8930 euro)