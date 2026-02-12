Les ventes de pétrole du Venezuela menées par les États-Unis devraient rapporter 5 milliards de dollars en quelques mois, a déclaré Chris Wright, chef du département de l'énergie, à NBC News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis contrôleront les ventes de pétrole vénézuélien jusqu'à la mise en place d'un gouvernement représentatif

*

Exxon Mobil, prudent quant à l'investissement au Venezuela, recueille des données

*

Chris Wright se rend au Venezuela, rencontre la Présidente intérimaire Rodriguez et visite les installations de Chevron

(Ajout des commentaires, détails et contexte de Wright aux paragraphes 3, 8-15) par Sheila Dang et Timothy Gardner

Les ventes de pétrole du Venezuela contrôlées par les États-Unis ont totalisé plus d'un milliard de dollars jusqu'à présent et, au cours des prochains mois, elles rapporteront 5 milliards de dollars supplémentaires, a déclaré Chris Wright, secrétaire américain à l'énergie, à NBC News jeudi.

Une grande partie du pétrole est raffinée dans des raffineries américaines, et l'administration du président américain Donald Trump a remis le produit des ventes au gouvernement intérimaire du Venezuela, a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, les ventes dépassent le milliard de dollars et, en fait, nous avons conclu des accords à court terme au cours des prochains mois qui nous rapporteront 5 milliards de dollars supplémentaires", a déclaré Chris Wright lors de l'interview qu'il a accordée au deuxième jour de sa visite au Venezuela.

Chris Wright est le plus haut responsable américain à se rendre au Venezuela depuis la capture et la destitution du président Nicolas Maduro par les États-Unis en janvier. Il a rencontré la Présidente intérimaire et la Ministre du pétrole Delcy Rodriguez mercredi et a visité jeudi des installations dans la ceinture de brut lourd de l'Orénoque avec des responsables de la compagnie pétrolière américaine Chevron

CVX.N .

Washington contrôlera ces ventes et le flux des fonds "jusqu'à ce qu'un gouvernement représentatif soit mis en place au Venezuela", a déclaré Chris Wright dans l'interview.

Il a ajouté que des élections libres auraient "très probablement" lieu avant la fin de la deuxième administration Trump.

SUR LA VOIE DE L'INVESTISSABILITÉ Chris Wright a déclaré que la major pétrolière Exxon Mobil

XOM.N était en pourparlers avec le gouvernement vénézuélien et recueillait des données sur le secteur pétrolier, même si le directeur général Darren Woods a qualifié le pays sud-américain de "non investissable" lors d'une réunion à la Maison Blanche en janvier .

"Ils recueillent des données. Ils examinent les choses. C'est une grande entreprise, elle va donc agir lentement et prudemment", a déclaré Chris Wright.

Il a reconnu qu'il était difficile pour les entreprises américaines d'investir au Venezuela. "Mais le pays est en passe de devenir investissable", a-t-il ajouté.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le numéro un américain du pétrole a fait preuve de prudence quant aux investissements à long terme au Venezuela, pays qu'il a quitté en 2007 après l'expropriation de ses actifs.

Fin janvier, Darren Woods a toutefois déclaré qu'Exxon restait disposé à envoyer une équipe technique au Venezuela pour évaluer l'état de l'infrastructure pétrolière, et il a déclaré qu'il pensait que l'administration Trump pourrait aider à résoudre les problèmes du pays. Chris Wrighta déclaré dans l'interview que Chevron, le seul producteur de pétrole américain actuellement présent dans le pays, est en train de mettre en place de vastes plans d'expansion au Venezuela, avec "d'énormes capitaux, une croissance spectaculaire de leur production de pétrole, une démarche plutôt agressive pour une grande entreprise plus prudente".

Dans une autre interview accordée à CNN, Chris Wright a déclaré que Chevron était en passe de doubler la production de l'un de ses champs pétrolifères vénézuéliens au cours des 12 à 18 prochains mois, et potentiellement de la quintupler au cours des cinq prochaines années.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.