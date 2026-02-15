 Aller au contenu principal
Quatre choses à savoir sur Larry le chat, qui fête ses 15 ans à Downing Street
information fournie par AFP 15/02/2026 à 09:57

Le chat Larry sur le capot d'une voiture, le 4 juillet 2017 à Londres ( AFP / Daniel LEAL )

Le chat Larry fête dimanche ses 15 ans à Downing Street, une longévité largement supérieure à la plupart des dirigeants britanniques. Voici quatre choses à savoir sur le plus célèbre félin d'un pays connu pour son amour des animaux.

- Pedigree -

Larry est arrivé au 10, Downing Street, la résidence officielle du chef de gouvernement britannique, le 15 février 2011, en provenance du refuge pour chiens et chats de Battersea, avec pour mission de chasser les souris du coeur du pouvoir.

Le "tabby cat" (chat tigré) a droit à sa notice sur le site officiel de Downing Street, où il est présenté comme "Chef Souricier".

"Larry passe ses journées à accueillir les invités, à inspecter les dispositifs de sécurité et à tester la qualité du mobilier d'époque pour y faire la sieste" peut-on notamment y lire.

Mais son âge n'est pas clair: interrogé, Downing Street est resté muet. Certains disent qu'il a 19 ans - soit l'équivalent de 92 ans pour un humain.

- Six Premiers ministres -

Larry a vu se succéder les Premiers ministres. Il a été accueilli en 2011 par le conservateur David Cameron, parti en 2016 après le choc de la victoire du "oui" au référendum sur le Brexit.

Le chat Larry attend de pouvoir rentrer au 10, Downing Street, la résidence officielle du chef de gouvernement britannique, le 9 février 2026 à Londres ( AFP / Henry NICHOLLS )

Il a ensuite traversé les tumultes du divorce avec l'UE qui ont emporté Theresa May en 2019, avant d'être témoin du "partygate", ces rassemblements festifs illégaux organisés à Downing Street en pleine pandémie par Boris Johnson.

Il a aussi entrevu Liz Truss, éphémère Première ministre (49 jours) en 2022, et cohabité avec Rishi Sunak... et son labrador nommée Nova.

Et finalement découvert l'alternance politique, avec l'arrivée au pouvoir du travailliste Keir Starmer en juillet 2024.

- Chat-star -

Larry peut s'enorgueillir d'avoir un compte X suivi par plus de 877.500 abonnés. Un compte humoristique créé par un anonyme, où entre deux vidéos sur ses congénères, Larry s'y plaint de la météo et égratigne volontiers les politiciens - avec notamment Nigel Farage, leader du parti anti-immigration Reform UK, comme cible récurrente.

Ses 100 premiers jours à Downing Street ont aussi fait l'objet d'un livre, The Larry Diaries, publié en octobre 2011.

Signe de son statut de star mondiale, il vole régulièrement la vedette aux dirigeants étrangers reçus au "10".

En décembre, lors de l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Larry était présent sur le perron. Et en janvier, il a fait trébucher un photographe sur le tapis rouge, en se précipitant dans ses jambes, lors de la visite du président polonais Karol Nawrocki.

- Ses concurrents -

Larry n'est toutefois pas le seul félin de Downing Street. Il doit ainsi composer avec la présence de deux "intrus", les chats de la famille Starmer: JoJo et Prince.

Car Downing Street ne fait pas seulement office de bureau mais est aussi la résidence des Premiers ministres en exercice, pour ceux qui le souhaitent, dont la famille Starmer, comme l'a rapporté la BBC.

Le chat Larry devant le 10, Downing Street, la résidence officielle du chef de gouvernement britannique, le 9 février 2026 à Londres ( AFP / HENRY NICHOLLS )

En septembre 2024, M. Starmer avait annoncé l'arrivée de Prince, un chat sibérien, après des "négociations" acharnées avec ses deux enfants, qui souhaitaient initialement un chien.

Mais que les fans de Larry se rassurent: celui-ci est considéré comme un fonctionnaire permanent et peut donc rester à Downing Street, contrairement aux autres félins qui repartiront avec leur propriétaire.

