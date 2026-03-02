Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne ont bondi de 74 % en février par rapport à l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont augmenté de 73,7% en février par rapport au même mois en 2025 pour atteindre 1 595 véhicules, ont montré lundi les données d'enregistrement du groupe industriel ANFAC.

Au cours des deux premiers mois de 2026, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont bondi de 72,9 % par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont augmenté de 55,6 %.