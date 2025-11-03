 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 106,70
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne chutent de 31 % en octobre, les ventes d'autres VE augmentent
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont chuté de 30,6 % en octobre par rapport au même mois en 2024, pour atteindre 393 véhicules, selon les données d'enregistrement publiées par le groupe industriel ANFAC lundi.

Entre janvier et octobre, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 7,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont doublé.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
456,5600 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank