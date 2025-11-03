Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne chutent de 31 % en octobre, les ventes d'autres VE augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont chuté de 30,6 % en octobre par rapport au même mois en 2024, pour atteindre 393 véhicules, selon les données d'enregistrement publiées par le groupe industriel ANFAC lundi.

Entre janvier et octobre, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 7,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont doublé.