Les ventes de médicaments diagnostiques de GE HealthCare ne seront pas à la hauteur des prévisions annuelles, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de GE Healthcare GEHC.O chutent de 1,8 % à 77,94 $

** Le fabricant d'appareils médicaux annonce un bénéfice ajusté de 1,07 $/shr au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,05 $/shr par les analystes - données LSEG

** Cependant, la société déclare qu'elle ne parviendra pas à atteindre ses prévisions de ventes annuelles de 30 millions de dollars pour Flyrcado, son médicament de diagnostic des maladies cardiaques lancé en mars

** Ce mouvement de l'action () nous semble à courte vue" - Vijay Kumar, analyste chez Evercore

** La direction "reste très optimiste" sur l'opportunité à moyen terme, affirmant que si 25 % du marché passe à Flyrcado, les ventes annuelles s'élèveront à 1 milliard de dollars - Kumar

** Les revenus trimestriels de GEHC de 5,14 milliards de dollars dépassent les attentes moyennes des analystes de 5,08 milliards de dollars

** La société a relevé la limite inférieure de sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 4,43 $/shr à 4,51 $/shr, tout en maintenant la limitesupérieure à 4,63 $

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'actionest en baisse de 0,4 % depuis le début de l'année