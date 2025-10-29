Les ventes de médicaments contre le cancer et le VIH de GSK améliorent les perspectives pour 2025, ce qui stimule les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions augmentent de près de 7 % pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis mai 2024

Excellent trimestre pour la directrice générale sortante Emma Walmsley

La croissance des ventes de vaccins est tirée par les marchés non américains

(Ajout des commentaires du nouveau directeur général aux paragraphes 14 à 17, mise à jour des actions) par Bhanvi Satija et Yadarisa Shabong

GSK GSK.L a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 mercredi, ses médicaments spécialisés contre le VIH et le cancer affichant une croissance à deux chiffres, ce qui a fait grimper les actions de la société britannique de près de 7% à leur plus haut niveau depuis mai 2024.

L'amélioration des perspectives de GSK intervient alors que la directrice générale Emma Walmsley se prépare à passer le relais à Luke Miels au début de l'année prochaine, le fabricant de médicaments devant faire face aux tarifs douaniers américains et chercher de nouveaux médicaments pour compenser la baisse des revenus alors que certains des médicaments les plus vendus ne sont plus brevetés.

"Nous ne nous attendions pas du tout à ce que les prévisions soient revues à la hausse. Ce sont des chiffres fantastiques", a déclaré Lucy Coutts, directrice des investissements chez le gestionnaire de patrimoine JM Finn, qui détient des actions de GSK, ajoutant que Walmsley laissait GSK en bonne forme pour Miels.

"Il doit maintenant mener à bien le prochain plan quinquennal."

PRESSION SUR LES VENTES DE VACCINS AUX ÉTATS-UNIS

Les activités de GSK dans le domaine des vaccins aux États-Unis ont constitué un rare point faible.

Alors que les ventes globales de vaccins ont atteint 2,68 milliards de livres au cours du trimestre se terminant le 30 septembre, dépassant les prévisions des analystes, la croissance s'est faite principalement en dehors des États-Unis où GSK a signalé une baisse de 15 % des ventes de son vaccin contre le zona, Shingrix.

Emma Walmsley a déclaré qu'à court terme, l'entreprise restait "prudente quant à l'environnement américain" pour les vaccins.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, s'est attaqué aux vaccins en réduisant le financement de la recherche et en évinçant le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies.

La semaine dernière, son concurrent français Sanofi a fait état d'une baisse des ventes de ses vaccins antigrippaux aux États-Unis et a signalé un "buzz négatif" autour des vaccins en général. GSK a déclaré que les ventes de ses vaccins antigrippaux ont également diminué aux États-Unis en raison de la concurrence.

La biotech australienne CSL CSL.AX a reporté mardi son projet de scission de sa division vaccins en invoquant une "volatilité accrue" et une baisse plus importante que prévu des taux de vaccination aux États-Unis.

GSK a maintenu ses prévisions pour 2025, à savoir une baisse à un chiffre ou moins pour des revenus globalement stables pour les vaccins, qui représentent un peu plus d'un tiers des revenus du troisième trimestre et qui, selon Emma Walmsley, restent une activité importante pour GSK à plus long terme.

DES DÉFIS À RELEVER POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les investisseurs comptent sur Luke Miels pour amener GSK à atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de livres (54 milliards de dollars) d'ici 2031. Les analystes estiment actuellement que les ventes s'élèvent à environ 34 milliards de livres.

"Le chiffre de 40 est réalisable et je m'y tiens", a déclaré Luke Miels aux analystes lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, tout en s'abstenant de donner des détails sur ses plans stratégiques pour l'année prochaine.

GSK prévoit une augmentation du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 à 7 % et une hausse du bénéfice par action de 10 à 12 %. GSK a déclaré que ces prévisions tenaient compte des droits de douane appliqués jusqu'à présent et de l'impact potentiel des droits de douane de 15 % appliqués à l'Europe.

GSK s'attendait auparavant à une croissance de 3 à 5 % de son chiffre d'affaires et de 6 à 8 % de son bénéfice.

Le bénéfice de base par action de GSK était de 55 pence sur des ventes de 8,55 milliards de livres pour le trimestre, contre 47,1 pence sur des ventes de 8,24 milliards de livres attendues par les analystes dans un sondage compilé par la société.

Le chiffre d'affaires de l'activité américaine a augmenté de 7 % à taux de change constant pour atteindre 4,55 milliards de livres.

(1 dollar = 0,7451 livre)