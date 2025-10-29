Les ventes de médicaments contre le cancer et le VIH de GSK améliorent les perspectives pour 2025, ce qui stimule l'action

L'action compense les gains initiaux, en hausse de 2 % à 1040 GMT

L'action a augmenté de 4,3 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mai 2024

Excellent trimestre pour la directrice générale sortante Emma Walmsley

La croissance des ventes de vaccins est tirée par les marchés non américains

GSK GSK.L a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 mercredi, ses médicaments spécialisés contre le VIH et le cancer affichant une croissance à deux chiffres, ce qui a fait grimper l'action du fabricant de médicaments britannique.

Bien que les ventes américaines de son vaccin contre le zona Shingrix aient fortement chuté, son action a gagné jusqu'à 4,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2024. L'action, qui a augmenté de 25 % jusqu'à présent en 2025, était en hausse de 2,16 % à 1040 GMT.

L'amélioration des perspectives de GSK intervient alors que la directrice générale Emma Walmsley se prépare à passer le relais à Luke Miels au début de l'année prochaine, le fabricant de médicaments devant faire face aux tarifs douaniers américains et à la recherche de nouveaux médicaments pour compenser la baisse des revenus due au fait que certains des médicaments les plus vendus ne sont plus brevetés.

PRESSION SUR LES VENTES DE VACCINS AUX ÉTATS-UNIS

GSK a déclaré que les ventes globales de vaccins ont atteint 2,68 milliards de livres au cours du trimestre se terminant le 30 septembre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,55 milliards de livres.

La croissance s'est faite principalement en dehors des États-Unis, où GSK a signalé une baisse de 15 % des ventes de son vaccin contre le zona, Shingrix.

"À court terme, la prudence est de mise en ce qui concerne l'environnement américain", a déclaré Emma Walmsley.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, s'est attaqué aux vaccins, en réduisant le financement de la recherche et en évinçant le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies.

La semaine dernière, son concurrent français Sanofi a fait état d'une baisse des ventes de ses vaccins antigrippaux aux États-Unis et a signalé un "buzz négatif" autour des vaccins en général. GSK a déclaré que les ventes de ses vaccins antigrippaux ont également diminué aux États-Unis en raison de la concurrence.

La biotech australienne CSL CSL.AX a reporté mardi son projet de scission de sa division vaccins en invoquant une "volatilité accrue" et une baisse plus importante que prévu des taux de vaccination aux États-Unis.

GSK a maintenu ses prévisions pour 2025, à savoir une baisse à un chiffre des revenus des vaccins, qui resteront globalement stables, ce qui, selon Emma Walmsley, reste une activité importante pour GSK à long terme.

Ils ont représenté un peu plus d'un tiers des recettes du troisième trimestre.

DES DÉFIS À RELEVER POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les investisseurs comptent sur Luke Miels pour amener GSK à atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de livres (54 milliards de dollars) d'ici 2031. Les analystes estiment actuellement que les ventes s'élèvent à environ 34 milliards de livres.

GSK prévoit une augmentation du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 à 7 % et une augmentation du bénéfice par action de 10 à 12 %. GSK a déclaré que ces prévisions tenaient compte des droits de douane appliqués jusqu'à présent et de l'impact potentiel des droits de douane de 15 % appliqués à l'Europe.

GSK s'attendait auparavant à une croissance de 3 à 5 % de son chiffre d'affaires et de 6 à 8 % de son bénéfice.

Le bénéfice de base par action de GSK était de 55 pence sur des ventes de 8,55 milliards de livres pour le trimestre, contre 47,1 pence sur des ventes de 8,24 milliards de livres attendues par les analystes dans un sondage compilé par la société.

Le chiffre d'affaires de l'activité américaine a augmenté de 7 % à taux de change constant pour atteindre 4,55 milliards de livres.

(1 dollar = 0,7451 livre)