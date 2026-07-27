Les ventes de LVMH progressent légèrement, la demande américaine en produits de luxe compensant les répercussions de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre affiche une hausse organique de 3 %, conforme aux prévisions du marché

* Les ventes aux États-Unis progressent de 6 %, les consommateurs aisés continuant à acheter des produits de luxe

* Les ventes de montres et de bijoux bondissent de 11 %, portées par Tiffany et Bulgari

(Ajout d'informations sur la division joaillerie, les ADR et les graphiques) par Dominique Patton

Le chiffre d'affaires du géant du luxe LVMH LVMH.PA a légèrement progressé au deuxième trimestre, la forte demande des consommateurs américains aisés ayant contribué à compenser la baisse des dépenses en Europe, où le tourisme a été affecté par la guerre en Iran.

Le chiffre d’affaires du groupe propriétaire de Louis Vuitton, Dior et Bulgari a progressé de 3 % après ajustement des fluctuations de change, pour s’établir à 19,5 milliards d’euros (22,2 milliards de dollars), ce qui correspond globalement aux estimations consensuelles des analystes, selon Visible Alpha. La croissance a été tirée par les États-Unis, où les ventes ont progressé de 6 % après une hausse de 3 % au premier trimestre, a indiqué LVMH, invoquant une forte demande alimentée par la richesse nouvellement créée, notamment grâce à l’essor de l’IA et des technologies.

La division Montres et Joaillerie a été l’activité du groupe qui a connu la plus forte croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 11 %, en accélération par rapport aux 7 % enregistrés au trimestre précédent. Tiffany et Bulgari ont affiché une croissance de l’ordre de 15 %, les clients fortunés continuant à privilégier les bijoux au détriment des catégories de luxe moins tangibles. Les marques de luxe européennes ont intensifié leurs efforts aux États-Unis, en ouvrant des boutiques et en organisant des événements de mode afin de tirer parti de la richesse générée par des marchés boursiers à des niveaux records.

Cependant, les résultats publiés par LVMH — premier grand groupe du luxe à communiquer ses résultats du premier semestre — pourraient ne pas suffire à rassurer les investisseurs quant au fait que le secteur du luxe, qui pèse 400 milliards de dollars, sorte enfin d’une période de ralentissement de deux ans.

LA MODE ET LA MAROQUINERIE PROGRESSENT BEAUCOUP PLUS LENTEMENT QUE LES PRODUITS DE LUXE MATÉRIELS

La division Mode et Maroquinerie, qui génère l’essentiel du résultat d’exploitation de LVMH, a affiché une croissance organique de 1 %. Il s’agit de sa première hausse trimestrielle en deux ans, mais ce chiffre est inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une progression de 1,7 %.

LVMH a indiqué que la guerre en Iran avait réduit la croissance de la division d’un point de pourcentage, mais a ajouté que Dior prenait de l’élan sous la houlette de son nouveau directeur artistique, Jonathan Anderson.

En Europe, les ventes sont restées stables au cours du trimestre, se stabilisant après un recul au cours des trois premiers mois de l'année, le conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur le tourisme.

L'action LVMH LVMUY.PK , cotée aux États-Unis, a chuté après la publication des résultats. Elle reculait de 1,8 % à 16h06 GMT, après avoir brièvement atteint son plus bas niveau depuis juin de l'année dernière.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires a progressé de 2 % en croissance organique, mais a reculé de 3 % en données publiées, à 38,6 milliards d’euros. Sur la même période, le résultat d’exploitation a baissé de 4 % à 8,7 milliards d’euros, les fluctuations de change ayant réduit le résultat d’environ 700 millions d’euros, bien que la marge d’exploitation soit restée globalement stable à 22,5 %.

Les actions du groupe français, contrôlé par le milliardaire Bernard Arnault, ont chuté de 28 % depuis le début de l'année, faisant de LVMH l'une des valeurs à forte capitalisation les moins performantes d'Europe.

(1 dollar = 0,8792 euro)