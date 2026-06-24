Les ventes de logements neufs individuels aux États-Unis enregistrent une deuxième baisse mensuelle consécutive

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* Les ventes de logements neufs ont chuté de 7,3% en mai, atteignant leur plus bas niveau depuis quatre mois

* Le prix médian des logements reste inchangé à 424 900 dollars par rapport à l'année dernière

* L'offre de logements neufs atteint son plus haut niveau depuis dix mois

par Lucia Mutikani

Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en mai, plombées par la hausse des taux hypothécaires et des prix, ce qui a tempéré les espoirs d’une reprise du marché immobilier cette année après une longue période de faiblesse.

La deuxième baisse mensuelle consécutive des ventes, annoncée mercredi par le ministère du Commerce, a mis en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les futurs propriétaires. Selon les économistes et les agents immobiliers, la persistance de taux hypothécaires élevés, qui ont augmenté dans le sillage de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, a dissuadé les acheteurs. Le Congrès américain a adopté mardi un projet de loi visant à rendre le logement plus abordable , notamment en limitant l’acquisition de maisons individuelles par les sociétés d’investissement de Wall Street et en supprimant ou en accélérant les études d’impact environnemental pour les projets de construction. Les économistes et les défenseurs du logement ont déclaré qu’il fallait aller plus loin.

« Ce projet de loi ne contenait pas grand-chose pour aider les acheteurs traditionnels de maisons individuelles. Il n’y a pas assez de logements sur le marché et ceux qui sont proposés à la vente se situent pour la plupart à des niveaux inabordables », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.

« La bulle immobilière continue de gonfler, à un rythme certes plus lent qu’auparavant, mais les prix des logements continuent globalement d’augmenter, à l’exception de certains marchés régionaux où les prix avaient déjà atteint des sommets trop élevés. » Ce projet de loi, fruit d’un effort bipartite, a été suspendu , le président Donald Trump ayant annulé mercredi sa signature afin de faire pression sur ses collègues républicains pour qu’ils adoptent les mesures de restriction du droit de vote qu’il soutient. Les ventes de logements neufs ont chuté de 7,3% pour s’établir à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 580 000 unités le mois dernier, leur plus bas niveau depuis janvier, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les ventes ont plongé à leur plus bas niveau depuis sept mois dans l’Ouest. Elles ont reculé dans le Sud, mais ont progressé dans le Nord-Est et le Midwest.

Les ventes de logements neufs, qui sont comptabilisées à la signature du contrat, ne représentent qu’une petite part des ventes immobilières aux États-Unis. Elles ont reculé de 6,8% en glissement annuel en mai. Ce conflit, qui dure depuis près de quatre mois, a fait grimper les cours du pétrole, alimentant l’inflation et les rendements des bons du Trésor, auxquels sont indexés les taux hypothécaires.

Le taux du prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans, très prisé, a augmenté d’environ 50 points de base depuis le début du conflit fin février, selon les données de l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il s’établissait en moyenne à 6,47% la semaine dernière.

EN ATTENTE D’UNE BAISSE DES TAUX HYPOTHÉCAIRES

Un rapport publié mardi par le Bank of America Institute a montré que l’intention d’accéder à la propriété chez les consommateurs avait augmenté cette année pour la première fois depuis 2023, mais que l’accessibilité financière restait le principal obstacle pour les acheteurs potentiels. Environ 47% des consommateurs ont cité les taux d’intérêt élevés comme l’un des principaux facteurs les poussant à reporter l’achat d’un logement. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 40% enregistrés en 2025.

La part des personnes considérant le niveau élevé des prix de l’immobilier comme un facteur de report de leur décision d’achat a bondi à 58%, contre 46% l’année dernière. Environ 71% des consommateurs ont déclaré s’attendre à une baisse des prix et des taux d’intérêt et attendre ce moment pour acheter un logement, selon l’enquête. Le manque d’accessibilité au logement est une préoccupation majeure pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

« Ce projet de loi constitue un progrès, mais ce n’est pas une solution miracle », a déclaré Shamus Roller, directeur général du National Housing Law Project. « Nous appelons le Congrès à aller plus loin dans la lutte contre la crise du logement qui touche les personnes pauvres et les travailleurs, en réalisant des investissements financiers importants pour construire de nouveaux logements, y compris de nouveaux logements sociaux. »

Bien que le prix médian des maisons neuves soit resté pratiquement inchangé à 424 900 dollars par rapport à l’année précédente, le prix moyen a augmenté de 5,0%, selon le rapport du Bureau du recensement. La plupart des logements vendus le mois dernier se situaient dans la fourchette de 300 000 à 499 999 dollars. Les constructeurs ont baissé leurs prix et proposé des incitations à l’achat pour attirer les acheteurs.

Face à la baisse des ventes, le parc de logements neufs a augmenté pour atteindre 496 000 unités en mai, son plus haut niveau depuis juillet 2025, contre 485 000 unités en avril. Malgré l’augmentation de l’offre de logements individuels neufs, le pays connaît une pénurie de logements, en particulier de logements d’entrée de gamme.

L’Association nationale des constructeurs de logements (NAHB) estime ce déficit à environ 1,2 million de logements. L’excédent de logements neufs pourrait empêcher les constructeurs de lancer de nouveaux projets de maisons individuelles.

Au rythme des ventes enregistré en mai, il faudrait 10,3 mois pour écouler le stock de logements neufs sur le marché, soit la durée la plus longue depuis 2009 et une hausse par rapport aux 9,3 mois enregistrés en avril. Les économistes avaient anticipé un redressement du marché immobilier suite à la baisse des taux hypothécaires en début d’année. L’investissement résidentiel, qui inclut la construction de logements, s’est contracté pendant cinq trimestres consécutifs.

« Malheureusement, les constructeurs ont peut-être tiré des conclusions hâtives en supposant que leurs problèmes de stocks étaient résolus, tablant sans doute sur une saison de vente printanière meilleure que celle qui s’est finalement déroulée », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets. « Nous pourrions assister à une stabilisation avant la fin de l’année, mais compte tenu de la faible demande de logements neufs… il semble de plus en plus probable que nous devrons attendre 2027 pour assister à une amélioration tant attendue du marché immobilier. »