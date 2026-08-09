information fournie par Boursorama avec LabSense • 09/08/2026 à 08:30

Crédit immobilier : comment suspendre vos mensualités en cas de difficultés ? / iStock.com - Pla2na

Crédit immobilier et difficultés financières : parlez-en à votre banque

La perte d’un emploi, une séparation, le coût de la vie qui augmente… Différentes situations peuvent entraîner des difficultés financières. Si vous avez un crédit immobilier à rembourser, cela peut devenir compliqué. Prenez contact avec votre banque afin de lui exposer votre situation. Si vous disposez d’une attestation de chômage ou encore d’un certificat médical, d’une lettre de licenciement ou autres, pensez à la/le ou les montrer. Tous les documents qui prouvent la baisse de vos revenus sont à présenter à la banque. Elle aura ainsi des preuves et pourra étudier votre situation en fonction de ces dernières. Nous vous recommandons d’envoyer vos documents par courrier recommandé avec accusé de réception afin d’avoir une preuve de l’envoi et de la réception de ces derniers.

Les propositions possibles de la banque

Vous avez contacté votre banque pour lui faire part de vos difficultés financières ? Voici ce qu’elle peut vous proposer. Un report total des mensualités. Un report partiel des mensualités. Un réaménagement du calendrier de remboursement de votre prêt. Ou encore une réduction du montant des mensualités. Attention, qui dit report ou réduction des mensualités dit impact sur le coût de votre emprunt. Sa durée va être prolongée et son coût, en conséquence, augmenté. Avant de signer, pensez donc à demander une simulation du coût de votre emprunt après report ou réduction des mensualités. Lorsqu’un contrat n’inclut aucune clause concernant le report/la réduction des mensualités, l’établissement bancaire a le droit de refuser la demande de son ou ses clients. Ces derniers risquent alors de se retrouver dans une situation compliquée avec un défaut de paiement. Aucun accord amiable n’a été trouvé avec votre établissement bancaire ? Vous pouvez vous tourner vers le tribunal judiciaire afin qu’il y ait une décision de justice concernant vos mensualités. On appelle cela le délai de grâce.

Et si l’assurance emprunteur prenait le relais ?

Pensez à parcourir votre contrat d’assurance emprunteur, celle-ci peut prendre le relais du remboursement de votre emprunt dans certaines situations. La perte de votre emploi peut en faire partie mais il est important de bien lire les conditions.

Déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France

Si votre situation financière ne vous permet pas de rembourser votre crédit immobilier et ce, même après le délai de grâce possiblement accordé par le tribunal judiciaire, vous pouvez déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Cette procédure est totalement gratuite et peut être réalisée en ligne sur le site de la Banque de France. Divers justificatifs seront à fournir : votre CNI (carte nationale d’identité), des relevés bancaires, un relevé d’épargne, vos trois derniers bulletins de salaire, votre dernier avis d’imposition… Pensez à bien préparer votre dossier pour qu’il soit traité dans les meilleurs délais. La procédure dure entre 4 et 6 mois.