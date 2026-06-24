Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en mai

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Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en mai, probablement parce que la hausse des taux hypothécaires et des prix a continué à tenir à l'écart les acheteurs potentiels du marché immobilier.

Les ventes de logements neufs ont chuté de 7,3% pour s'établir à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 580 000 unités le mois dernier, a indiqué mercredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les ventes de logements neufs, qui sont comptabilisées à la signature du contrat, ne représentent qu'une petite part des ventes immobilières aux États-Unis et ont tendance à être volatiles d'un mois à l'autre. Elles ont reculé de 6,8% en glissement annuel en mai.

Le prix médian des logements neufs, qui s’élevait à 424.900 dollars en mai, est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente.

Les taux hypothécaires ont augmenté, la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran ayant fait grimper les cours du pétrole, ce qui a alimenté l’inflation et fait monter les rendements des bons du Trésor. Le taux du prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans, très répandu, a augmenté d’environ 50 points de base depuis le début du conflit fin février, selon les données de l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il s’établissait en moyenne à 6,47% la semaine dernière.