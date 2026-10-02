Les ventes de Ford reculent de 6,6% aux Etats-Unis au troisième trimestre

Ford a vendu 509 764 véhicules aux Etats-Unis au troisième trimestre, soit une baisse de 6,6% sur un an, dans un contexte marqué par l'arrêt progressif des crossovers Escape et Lincoln Corsair. Le constructeur fait également face à une évolution de la demande liée à la hausse des prix de l'essence. Selon AAA, le gallon d'essence ordinaire coûtait en moyenne 4,43 dollars en septembre, contre 3,20 dollars un an auparavant, favorisant l'intérêt pour les motorisations hybrides.

Les dirigeants de Ford constatent notamment une demande accrue pour les versions hybrides, y compris sur le pick-up F-150. Le constructeur reste confronté, comme ses concurrents américains, à la concurrence de groupes asiatiques tels que Toyota et Honda, dont les gammes hybrides sont largement développées. Les ventes de pick-up et autres utilitaires Ford ont néanmoins progressé de 0,5% sur un an, à 315 112 unités, tandis que celles du Maverick ont augmenté d'un peu plus de 20%, à 41 970 véhicules.

L'accessibilité financière continue par ailleurs de peser sur le marché malgré la baisse des taux des crédits automobiles. L'augmentation du prix des véhicules neufs et la diminution de la valeur de reprise des modèles d'occasion contribuent à maintenir des mensualités élevées. Selon Cox Automotive, le prix moyen d'une transaction pour un véhicule neuf a progressé de 1,9% en août pour atteindre 50 089 dollars.