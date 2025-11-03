 Aller au contenu principal
Les ventes de Ford aux USA progressent de 1,6% en octobre
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:30

Ford annonce avoir vendu un total de 175 584 véhicules aux Etats-Unis au mois d'octobre 2025, un chiffre en hausse de 1,6% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le détail, les ventes de véhicules électrifiés reculent de 9,3% (22 207 unités) avec -4% pour les hybrides (17 498 unités) et -24,8% pour les 100% électriques (4709 unités). Enfin, les ventes de voitures à moteur thermique ont progressé de 3,4%, à 153 377 unités.

En matière de segments, les ventes de fourgons/camions (Trucks) ont progressé de 4,9% (105 771 unités), le segment 'Cars' progressent de 43% (3845 unités) et les ventes de 'SUV' reculent de 4,7%, à 65 968 véhicules.


Valeurs associées

FORD MOTOR
12,937 USD NYSE -1,43%
