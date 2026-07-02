Les ventes de Ford aux États-Unis reculent de 10 % au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N a annoncé jeudi une baisse de 10,3% de ses ventes aux États-Unis au deuxième trimestre, le constructeur automobile ayant souffert d'une baisse des stocks de ses pick-up F-150.

Il a enregistré des ventes trimestrielles de 549.200 unités, en baisse par rapport aux 612.095 unités vendues un an plus tôt.